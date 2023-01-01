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Москва
Профиль пользователя KatastrOFFa82

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О себе

Привет. Хочу найти интересных людей для позитивного общения. Всё как у всех, две руки, две ноги, голова на плечах. А ещё мама очаровательного десятилетнего сына, парикмахер по профессии… вдова.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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