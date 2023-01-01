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Москва
Москва
Профиль пользователя KatastrOFFa82
О себе
Привет. Хочу найти интересных людей для позитивного общения. Всё как у всех, две руки, две ноги, голова на плечах. А ещё мама очаровательного десятилетнего сына, парикмахер по профессии… вдова.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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