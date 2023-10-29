О себе

Интроверт со стажем. Несмотря на это, я очень эмпатичная и заботливая к окружающим. В целом, всё как у людей: в сердце огонь, в душе любовь, в голове тараканы 🌚

Люблю животных, книги, искусство, кофе и современную магию. В свободное от серьёзной взрослой жизни время я рисую, вяжу, пишу книгу. А ещё увлекаюсь современной магией: травничество, метафорические карты и вот это вот всё 🔮

Хочу найти подругу, с которой хоть в музей, хоть на шабаш. Несмотря на то, что я и интроверт, я готова тратить свою социальную батарейку на тех, с кем теплеет на душе 🌸