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Москва
Интроверт со стажем. Несмотря на это, я очень эмпатичная и заботливая к окружающим. В целом, всё как у людей: в сердце огонь, в душе любовь, в голове тараканы 🌚
Москва
Профиль пользователя KatarinaEsova
О себе
Интроверт со стажем. Несмотря на это, я очень эмпатичная и заботливая к окружающим. В целом, всё как у людей: в сердце огонь, в душе любовь, в голове тараканы 🌚
Люблю животных, книги, искусство, кофе и современную магию. В свободное от серьёзной взрослой жизни время я рисую, вяжу, пишу книгу. А ещё увлекаюсь современной магией: травничество, метафорические карты и вот это вот всё 🔮
Хочу найти подругу, с которой хоть в музей, хоть на шабаш. Несмотря на то, что я и интроверт, я готова тратить свою социальную батарейку на тех, с кем теплеет на душе 🌸
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
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