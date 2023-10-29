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Москва
Профиль пользователя KatarinaEsova

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О себе

Интроверт со стажем. Несмотря на это, я очень эмпатичная и заботливая к окружающим. В целом, всё как у людей: в сердце огонь, в душе любовь, в голове тараканы 🌚
Люблю животных, книги, искусство, кофе и современную магию. В свободное от серьёзной взрослой жизни время я рисую, вяжу, пишу книгу. А ещё увлекаюсь современной магией: травничество, метафорические карты и вот это вот всё 🔮
Хочу найти подругу, с которой хоть в музей, хоть на шабаш. Несмотря на то, что я и интроверт, я готова тратить свою социальную батарейку на тех, с кем теплеет на душе 🌸

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

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Хочу найти самую лучшую подругу💕

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Если я нашла парня в интернете, то почему не могу найти подругу ? 🫠

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Саморазвитие , восстановление и общение

Откликнулись 2 участника

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