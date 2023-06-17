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Москва
Профиль пользователя Katalina555

фото пользователя Katalina555

О себе

Легкая на подъем девушка, ищу компанию на вечер

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Сегодня вечер выпить и посидеть

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 15 участников

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