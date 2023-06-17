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Москва
Москва
Профиль пользователя Katalina555
О себе
Легкая на подъем девушка, ищу компанию на вечер
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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