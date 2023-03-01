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Москва
Профиль пользователя kat_rin

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

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☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Чтобы дома не сидеть не скучать😞

Откликнулось 13 участников

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