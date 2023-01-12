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Москва
Инженер.
Москва
Профиль пользователя Kast3000
О себе
Инженер.
Играю в ВОВ на пиратке ( думаю, временно уйти в офы Лича - закрыть старый гештальт)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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