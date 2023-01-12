Москва

Профиль пользователя Kast3000

О себе Инженер.

Играю в ВОВ на пиратке ( думаю, временно уйти в офы Лича - закрыть старый гештальт)

Был в сети на прошлой неделе

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