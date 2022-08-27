Москва
Профиль пользователя Kassper

фото пользователя Kassper

О себе

Квесты по Москве и комфортный отдых )

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу с кем встретится, погулять, посетить интересные места

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя ninel3
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться со мной😩💗

маленькое фото пользователя mrrey
Москва → Другое

Беседа для общения и встречи в реале.

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