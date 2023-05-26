Москва
Профиль пользователя Kashka

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О себе

Мотоциклы, нет не так... МОТОЦИКЛЫ! Часто катаюсь по Москве и интересеым местам Подмосковья, раз в год :( мотаюсь в горы на моте.
Зимой лыжи или сноуборд.
Захаживаю в спортзал, и почитываю книжки по психологии, чтобы понять как мы дошли до жизни такой...

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → другое

Выезд в подмосковье на мотоциклах

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