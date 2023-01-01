⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Kartyousha
О себе
Живу, гуляю.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам