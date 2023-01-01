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Москва
Профиль пользователя Kartyousha

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О себе

Живу, гуляю.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → другое

Мы с моей девушкой ищем новых людей для дружественных встреч

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 75 участников

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