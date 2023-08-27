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Москва
Профиль пользователя Karren

фото пользователя Karren
фото #2 пользователя Karren

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в кальяную
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу модель для фотосессий
Москва → прогуляться, перекусить
Есть кто из Котельники 😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое
Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22
маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.
маленькое фото пользователя Smuzy26
Москва → Другое
Ребят! Кто хочет увидеться и провести классно время пишите)
маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое
кто щас в заварке
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