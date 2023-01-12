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Москва
Профиль пользователя Karinka99

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О себе

Добрая , весёлая, люблю фотографировать , занимаюсь дизайном, обожаю животных , люблю турецкие сериалы 😄

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь

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