Ищу друзей чтобы поговорить о жизни и просто узнать мир лучше, увлечения чтения фантастики, лепка и..впринцыпи все хах. Возраст не точный, мне намного меньше чем указано. Рада каждому гостю, но отвечаю не сразу

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.