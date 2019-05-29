Москва
Профиль пользователя Karinella

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О себе

Люблю кататься на роликах, коньках, велосипеде ✨
Нравится курить кальян 💨💨💨фотографироваться 📸 мне 24 года 💫 замужем 🤵🏻‍♂️
Ищу подругу для общения 🐰✨

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя KatyshaNaid
Москва → Другое

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