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Москва
Профиль пользователя Karinaya

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Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 512 участников

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулись 34 участника

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