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Москва
Москва
Профиль пользователя Karinaya
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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