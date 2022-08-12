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Москва
Профиль пользователя Karina.sk

фото пользователя Karina.sk
фото #2 пользователя Karina.sk

О себе

Мне очень нравится просто гулять по Москве:)
люблю танцы, но порой одной очень скучно ходить
люблю фотографировать и фотографироваться 😋

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
ищу подруженек 🩷🩷

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
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