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Москва
Профиль пользователя KarinaKarolina

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О себе

Дайвинг , Караоке. Путешествия , Танцы , Изучение иностранных языков

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в ресторан

маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя katrin123
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве , посетить красивые места

маленькое фото пользователя Evgeniy_88
маленькое фото пользователя DenZo
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 357 участников

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 150 участников

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

ХЕЛЛОУИН 28 ОКТЯБРЯ!

Откликнулось 8 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг по интересам

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Maxxx03

Москва → сходить на мероприятие

Концерт radio tapok

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Москва → прогуляться, перекусить

полбщаться с новыми дюдьми

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