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Москва
Москва
Профиль пользователя KarinaKarolina
О себе
Дайвинг , Караоке. Путешествия , Танцы , Изучение иностранных языков
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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