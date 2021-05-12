Я любитель долгих прогулок🌺 Занимаюсь фотографией, катаюсь на велосипеде, пишу картины по номерам🎨 Смотрю сериалы, потом агитирую на их просмотр😸 На главной фотографии я ворую яблоки🤪 Ладно, если честно, я серьезная дама, учусь на дефектолога на 4 курсе и работаю логопедом.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎮 Видеоигры

Санкт-Петербург → Другое Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)

Москва → Другое Погулять недалеко от дома или в центре

Москва → Другое Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

Москва → Другое Закрытая вечеринка-пикник ТОЛЬКО для девушек👯‍♀💕

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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