Москва
Профиль пользователя KarinaAlex
О себе
Я любитель долгих прогулок🌺
Занимаюсь фотографией, катаюсь на велосипеде, пишу картины по номерам🎨
Смотрю сериалы, потом агитирую на их просмотр😸
На главной фотографии я ворую яблоки🤪
Ладно, если честно, я серьезная дама, учусь на дефектолога на 4 курсе и работаю логопедом.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Познакомиться с классными людьми :)
создать женское комьюнити!
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Найти неадекватных подруг с весельцой
Найти игроков для ролевых игр
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Ищу подругу
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
На выставку, в парк
Создание woman community 💛
Закрытая вечеринка-пикник ТОЛЬКО для девушек👯♀💕
Прогуляться в центре
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Погнали гулять с собаками
Погулять недалеко от дома или в центре
Гуляем-снимаем
Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)
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