Москва
Профиль пользователя KarinaAlex

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О себе

Я любитель долгих прогулок🌺
Занимаюсь фотографией, катаюсь на велосипеде, пишу картины по номерам🎨
Смотрю сериалы, потом агитирую на их просмотр😸
На главной фотографии я ворую яблоки🤪
Ладно, если честно, я серьезная дама, учусь на дефектолога на 4 курсе и работаю логопедом.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Рада новым знакомствам

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подругу

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

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Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Augenblick
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя Julya16000
Москва → Другое

На выставку, в парк

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Создание woman community 💛

маленькое фото пользователя Girlish.Party
Москва → Другое

Закрытая вечеринка-пикник ТОЛЬКО для девушек👯‍♀💕

маленькое фото пользователя AleksandraV
Москва → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Polexeevna
Москва → Другое

Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

маленькое фото пользователя Katy_a
Москва → Другое

Погнали гулять с собаками

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Погулять недалеко от дома или в центре

маленькое фото пользователя Yanayam
Москва → Другое

Гуляем-снимаем

маленькое фото пользователя Yuliya_qaz
Санкт-Петербург → Другое

Давно хочешь фигуру мечты, много бурлящей энергии и позитива?)

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