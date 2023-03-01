Москва
Профиль пользователя karinaaa

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О себе

ищу интересных людей))

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

Участие в других событиях

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Прогуляться, обсудить все что угодно, очень круто пофоткаться!

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Ищу девушек посидеть в заведение и поболтать

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