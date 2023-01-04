Москва
Профиль пользователя Karina25

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О себе

Люблю слушать музыку гулять около моря ,ходить на рыбалку походы

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу общения

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Общение, друзья

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Пообщаться

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Я ищу подругу

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Люблю активно отдыхать

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