Донецк

Профиль пользователя Kari_sha

О себе Йога как источник сил, меломан, в последнее время подсела на Рамштайн, здорово если ты занимаешься веб дизайном-буду рада единомышленникам)

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