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Москва
Профиль пользователя Karetaman

фото пользователя Karetaman

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Перекус, погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 47 участников

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