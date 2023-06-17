Москва
Профиль пользователя karanDashok

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О себе

🌈
Графический дизайнер, мечтатель, искатель приключений.
Спорт без фанатизма любой.. нуу.. кроме йоги.
Варю пиво дома.
Половину времени живу в Турции.
Умею дружить.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → другое

SUP в Строгино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Oxana_R
Москва → Другое

Съездить на фестиваль крафтового пива

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