О себе

Ищу друзей для вылазок на интересные тусовки, походы в клубы, предпочитаю техно, хард/дарк техно, но и к другим жанрам отношусь тоже хорошо. Хотелось бы не только потусить вместе, но и душевно поболтать до/между/после или всё вместе)