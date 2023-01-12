⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя karamelka6
О себе
Ищу друзей для вылазок на интересные тусовки, походы в клубы, предпочитаю техно, хард/дарк техно, но и к другим жанрам отношусь тоже хорошо. Хотелось бы не только потусить вместе, но и душевно поболтать до/между/после или всё вместе)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам