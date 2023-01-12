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Москва
Профиль пользователя karamelka6

фото пользователя karamelka6

О себе

Ищу друзей для вылазок на интересные тусовки, походы в клубы, предпочитаю техно, хард/дарк техно, но и к другим жанрам отношусь тоже хорошо. Хотелось бы не только потусить вместе, но и душевно поболтать до/между/после или всё вместе)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

потанцевать на классной тусовке✨

Откликнулось 14 участников

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Москва → собрать компанию

День рождения в баре

Откликнулись 4 участника

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