Люблю путешествовать. Пока успел отметиться только тут (кое-где несколько раз): Рига, Юрмала, Вильнюс, Прага, Кутна Гора, Будапешт, Вена, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Ульм, Турин, Флоренция, Болонья, Сиена, Специя, Пьяченца, Канацеи, Генуя и всё, что с ней рядом – Чинкве Терре, Портофино, Сан-Ремо, Монако, Ницца, Канны, Сен-Тропе, Турция и Египет – куда ж без них, Грузия – пара белых пятен осталась, надо бы «закрасить». Стараюсь на выходные куда-нибудь сгонять с экскурсионно-прогулочно-любознательными целями, да и смена обстановки ещё никогда никому не вредила. Из милых сердцу развлечений нельзя не отметить следующее: кино-театры-выставки, велик, настольный теннис, боулинг, рыбалочная медитация, ничегонеделанье и отдых на природе (чем дальше и на подольше в глушь, тем лучше), покатушки по лесам-полям на внедорожниках в компании таких же искателей приключений на свой седалищный нерв. Предпочтения в кино (в качестве ориентира): 1+1, Хвост виляет собакой, Семь, Игра, Зелёная миля, Не пойман – не вор и т.д. В общем, кино на подумать. Хорошие мультики и комедии тоже закатят. Музыкальные предпочтения: меломан, поэтому много всего. Радиостанции для ориентира: Серебряный дождь, Мегаполис-FM, Радио 7, Рок-FM, Наше радио, Radio Jazz. Вызывает сильный рвотный рефлекс репертуар этих станций: Динамит-FM, Energy-FM, Русское Радио, Радио Шансон и подобная муть. То же касается и всей современной российской эстрады, включая всяких Тимати, Кридов и ещё 9257696 непонятных однотипных исполнителей: я в сортах г..на не особо разбираюсь и разбираться не хочу. К футболу абсолютно равнодушен.

Профиль обновлён 23 марта 2023 г.

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