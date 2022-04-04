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Москва
Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Москва
Профиль пользователя Kapellan
О себе
Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться💩 Шутки про говно🚴♀️ Активный отдых / спорт☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм
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