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Москва
Профиль пользователя Kapellan

фото пользователя Kapellan

О себе

Скорее благодарный слушатель нежели интересный рассказчик.
Работаю поваром, недавно начал заниматься китайскими боевыми искусствами, люблю активный отдых и долгие пешие прогулки, иногда маршрут важнее места назначения)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться💩 Шутки про говно🚴‍♀️ Активный отдых / спорт☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка на катере!)

Санкт-Петербург → другое

Ищу желающих сыграть в онлайн версию настольной игры "Бункер"

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на питбайке!

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить в гости к енотам!

Санкт-Петербург → активный отдых

Прокатиться на квадроциклах

маленькое фото пользователя MikeMatr
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на гидроцикле!

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на квадроцикле

Санкт-Петербург → активный отдых

Прогулка на гидроцикле

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 106 участников

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Yana_sdn

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Darina5688

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Заголовок : пук 🌚🌝

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Aliseee

Санкт-Петербург → другое

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Margaret2003

Санкт-Петербург → пообщаться

О чем нибудь)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Pusya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Mashshsh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посетить Угрюмочную вечером пятницы или субботы

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ILIS

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя VladislavZh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Покататься на катере в Питере

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Marina.Y

Санкт-Петербург → активный отдых

19.08 (выходные с палатками) 🏕️

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Питеру

Откликнулся 1 участник

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