Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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Москва → Другое У кого какие планы на выходные ?

Москва → Другое Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

Москва → Другое Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.