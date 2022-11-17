Москва
Профиль пользователя Kapata_i

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О себе

Люблю кальян, активный отдых, танцевать и гулять ночью

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Lisa_taffy
Москва → Другое

Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить

маленькое фото пользователя lizaveta____l
Москва → Другое

Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️

маленькое фото пользователя Soda
Москва → Другое

У кого какие планы на выходные ?

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