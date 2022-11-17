Москва
Профиль пользователя Kapata_i
О себе
Люблю кальян, активный отдых, танцевать и гулять ночью
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Можем прогуляться по уютным улочкам и где нибудь перекусить
Москва → Другое
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Москва → Другое
Посмотреть фильм , приятно провести время ☺️
Москва → Другое
У кого какие планы на выходные ?
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