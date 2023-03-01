Москва
Профиль пользователя Kaos

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фото #2 пользователя Kaos

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

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Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

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Москва → Другое

Найти красивые места 😇

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Москва → Другое

Для движовых ребят 🚀

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Москва → Другое

Погулять, пофотаться

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Собираемся в хате

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