Москва
Профиль пользователя Kaniel_Outis

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О себе

Люблю настолки и IT

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → пообщаться

Сыграть в настольные игры за чашкой чая

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marimaru
Архангельск → Другое

Ищу человека, который всё понял

Санкт-Петербург → Другое

Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?

маленькое фото пользователя Nastya31
Москва → Другое

Скучно, очень грустно, очень много проблем

маленькое фото пользователя Sonyamonya
Одинцово → Другое

Кто-нибудь расскажите про тантру! Кто практикует/практиковал?)

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