Москва
Профиль пользователя kamilla25

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фото #2 пользователя kamilla25

О себе

Люблю прогулки, вкусный кофе и интересных людей👼
Могу составить компанию от караоке до театра🙈

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Lino4ka
Москва → Другое

Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

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