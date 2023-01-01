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Москва
Профиль пользователя Kama777

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О себе

Как бывает когда вот так бывает 🫡

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → другое

Че там как дела ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку сходить в кафе

Откликнулось 10 участников

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