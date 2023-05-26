Москва
Профиль пользователя kakodemon

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О себе

Люблю пиво и кушать.

Образование - журналист. Работа - IT. Успел одним глазом посмотреть, как там жизнь после тридцати. Пока нравится.

Круг интересов - от поглаживания котиков (правда, у меня аллергия) до твёрдой научной фантастики.

Круг общения - широкий, но мне всегда мало.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро
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