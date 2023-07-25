Москва
Профиль пользователя kaitlyn
О себе
работаю моделью 🌸
в свободное время занимаюсь косплеем. смотрю аниме, читаю мангу/маньхуа. очень люблю кошечек, мороженое, азиатскую кухню и много спать (засыпаю практически везде и при любой ситуации).
по характеру разносторонняя, иногда могу быть грубой и не многословной, а иногда милой и застенчивой.
ищу новые знакомства/друзей/подруг! надеюсь на приятное и долгосрочное общение 💕
inst: _mielcarz_
Профиль обновлён 19 июля 2023 г.
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