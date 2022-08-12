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Москва
Профиль пользователя Kaifarik

фото пользователя Kaifarik

О себе

Увлекаюсь авто люблю ездить и ремонтировать

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Предлогаю выпить сходить в клуб ну или на улице посидеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → другое

Общение и дружба

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastya00

Нижний Новгород → собрать компанию

Выпить и отдохнуть)возможно клуб)

Откликнулось 6 участников

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