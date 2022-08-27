Москва
Профиль пользователя kafer999
О себе
Меня зовут Женя. Я в разводе.
Обожаю путешествовать, гулять и бывать в новых местах. С удовольствием изучаю Москву (а она огромная и крутая), другие города и страны.
Люблю гулять, кататься на велике или на роликах. Зимой люблю сноуборд.
В своободное время читаю книги. А когда прёт, пишу стихи. Если мне хреново, то прёт с немыслимой силой🙈
2-3 раза в неделю бегаю (САО, СЗАО). Хотя кто-то считает, что это скучно😉, я, лично, кайфую от этого.
Слушаю в основном рок и альтернативу, но под настроение бывает, что слушаю всякое.
Есть разные хобби, связанные с творчеством, но занимаюсь ими в меру желания.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Грустно 😞 и одиноко
Покататься на роликах по набережной на парке Культуры
Дидюля/Концерт/сегодня 20:00, кто со мной?😁
Го есть вкусную пиццу и гулять по городу ^^
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