Москва
Профиль пользователя kafer999

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О себе

Меня зовут Женя. Я в разводе.

Обожаю путешествовать, гулять и бывать в новых местах. С удовольствием изучаю Москву (а она огромная и крутая), другие города и страны.
Люблю гулять, кататься на велике или на роликах. Зимой люблю сноуборд.
В своободное время читаю книги. А когда прёт, пишу стихи. Если мне хреново, то прёт с немыслимой силой🙈

2-3 раза в неделю бегаю (САО, СЗАО). Хотя кто-то считает, что это скучно😉, я, лично, кайфую от этого.

Слушаю в основном рок и альтернативу, но под настроение бывает, что слушаю всякое.

Есть разные хобби, связанные с творчеством, но занимаюсь ими в меру желания.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве

Москва → активный отдых

Пробежаться вечерком (дистанция около 8 км)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Rina464
Москва → Другое

Грустно 😞 и одиноко

маленькое фото пользователя Weirdestfly
Москва → Другое

Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Дидюля/Концерт/сегодня 20:00, кто со мной?😁

Москва → Другое

Го есть вкусную пиццу и гулять по городу ^^

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