Меня зовут Женя. Я в разводе. Обожаю путешествовать, гулять и бывать в новых местах. С удовольствием изучаю Москву (а она огромная и крутая), другие города и страны. Люблю гулять, кататься на велике или на роликах. Зимой люблю сноуборд. В своободное время читаю книги. А когда прёт, пишу стихи. Если мне хреново, то прёт с немыслимой силой🙈 2-3 раза в неделю бегаю (САО, СЗАО). Хотя кто-то считает, что это скучно😉, я, лично, кайфую от этого. Слушаю в основном рок и альтернативу, но под настроение бывает, что слушаю всякое. Есть разные хобби, связанные с творчеством, но занимаюсь ими в меру желания.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

🐈 Домашние животные ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Го есть вкусную пиццу и гулять по городу ^^

Москва → Другое Дидюля/Концерт/сегодня 20:00, кто со мной?😁

Москва → Другое Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

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