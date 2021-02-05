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Москва
Профиль пользователя Kaboom

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О себе

Редко иду на контакт первым, но с радостью всегда отвечаю.
Интересуюсь наукой и техникой (на уровне научпопа, формулами меня не заинтересовать): космос, самолеты, поезда, биология, физика.
Люблю выпить в хорошей компании и устроить себе приключения.
Люблю в целом вообще всё и всех, лишь бы подальше от конвенциональных поведенческих моделей.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 💨 Кальян
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