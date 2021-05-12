Стараюсь получать от жизни максимум удовольствия. Ничего не боюсь и стремлюсь к вершинам!

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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