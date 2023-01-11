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Москва
Профиль пользователя K_senya

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О себе

Я кондитер. Учусь и работаю по специальности. Мне 28. У меня есть молодой человек, было бы классно найти компанию для общения вместе.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться

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✝️ Религия😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

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Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

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Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

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Москва → прогуляться, перекусить

встретиться, поболтать, покушать, выпить вина

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