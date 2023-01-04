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Москва
Профиль пользователя K_a.g.r.a

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О себе

Занимаюсь танцами. Хореограф в частной школе☺️
Увлекаюсь дизайном интерьера и архитектурой.
Ищу друзей

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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