Москва
Профиль пользователя Jylia1999
О себе
Меня зовут Юля. Не самый лучший период в жизни привёл меня сюда.
На самом деле просто очень скучно:(
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
🎮 Видеоигры 📺 Политика 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🪐 Астрология / таро
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