Москва
Профиль пользователя JustOlga

фото пользователя JustOlga
фото #2 пользователя JustOlga

О себе

Работаю, люблю прогулки, кино, танцы (хастл), разные поездки, фото.

Профиль обновлён 23 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Катание на тюбингах Воробьёвы горы

Москва → сходить на мероприятие

Квиз 21.03.

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткаться, выпить кофе, погулять

Москва → активный отдых

Коньки пл.Революции 16.00

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру, зайти попить пива

Москва → активный отдых

Каток у МГУ

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по центру, кофе 1 марта

Москва → прогуляться, перекусить

В 18.30 кафе в центре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя DiorBragin
Москва → Другое

Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?

маленькое фото пользователя Sailor
Москва → Другое

Кино. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия.»

маленькое фото пользователя Dimson
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Hi, do you speak English?

маленькое фото пользователя Zvezdochet
Москва → Другое

Прогуляться)

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