Москва
Профиль пользователя JustOlga
О себе
Работаю, люблю прогулки, кино, танцы (хастл), разные поездки, фото.
Профиль обновлён 23 марта 2023 г.
События пользователя
Москва → активный отдых
Катание на тюбингах Воробьёвы горы
Москва → сходить на мероприятие
Квиз 21.03.
Москва → прогуляться, перекусить
Пофоткаться, выпить кофе, погулять
Москва → активный отдых
Коньки пл.Революции 16.00
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по центру, зайти попить пива
Москва → активный отдых
Каток у МГУ
Москва → прогуляться, перекусить
Прогулка по центру, кофе 1 марта
Москва → прогуляться, перекусить
В 18.30 кафе в центре
Участие в других событиях
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?
Москва → Другое
Кино. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия.»
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Hi, do you speak English?
Москва → Другое
Прогуляться)
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