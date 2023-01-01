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Москва
Профиль пользователя JustJonnieJoy

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О себе

Нравится посещать выставки, музеи, фестивали, или места, где вкусно кормят) Люблю слушать всякую странную музыку и в целом за новые впечатления

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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