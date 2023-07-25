Москва
Профиль пользователя JustDiana
О себе
Привет! Я просто Диана и мне просто 26 годиков.
Люблю все то, что увлечет. Недавно начала ходить на МК по рисованию маслом - дома даже висят картины собственного производства. Периодически "рисую" стринг-арты - это рисование картин нитками.
Раньше занималась садоводством в простом формате - потому что гидропоника :D. Клубника и петрушка пали храбрым боем, поэтому будет круто, если я найду мастера - садовода, который расскажет в чем моя вина ахах.
Сейчас я активный потребитель фильмов, мультфильмов, сериалов, мультсериалов, аниме и не имеет значения какая страна произвело это все на свет. Вчера плакала над мультфильмом "Элементарно", а ещё раньше была в диком восторге от нового Человека - паука. Было жалко лошадку в "Кунг-фу жеребец" (да, я сентиментальна :D), но понравился Ахмед в фильме "Переводчик". Ещё назову пару того, что понравилось: "Крайний космос", "Магия и мускулы"," Легенда vox machina".
А ещё читаю иногда мангу, манхву и смотрю дорамы. Но если я начну, то места не хватит.
Сейчас мечтаю сходить на гончарное дело, поэтому будет классно, если найду таких же загоревшихся идеей и может позже сходим вместе. А также просто ищу приятного общения на разные темы. :)
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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