Москва
Профиль пользователя JustADigga
О себе
Чутка замкнувшийся на работе программист. Пора извлекаться из программирования в реальную жизнь. Когда-то бренчал на гитаре, сейчас не актуально. Люблю мотоциклы (катал прошлый сезон, сейчас пока без транспорта, но в следующем сезоне всё точно будет, а может уже и в этом), когда-то активно увлекался электроникой. Общительный, в процессе разговора внезапно оказывается, что есть темы, которые я могу поддержать. Короч хз, го общаться, а там посмотрим.
Как видно, нефотогеничен, но кто запретит мне загружать стремные фотки в сеть, а?
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Пообщаться на любые темы
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Кому скучно-пишите)
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Бунинские луга
Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?
Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?
Хочется общения с взаимными подколами
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