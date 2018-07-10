Чутка замкнувшийся на работе программист. Пора извлекаться из программирования в реальную жизнь. Когда-то бренчал на гитаре, сейчас не актуально. Люблю мотоциклы (катал прошлый сезон, сейчас пока без транспорта, но в следующем сезоне всё точно будет, а может уже и в этом), когда-то активно увлекался электроникой. Общительный, в процессе разговора внезапно оказывается, что есть темы, которые я могу поддержать. Короч хз, го общаться, а там посмотрим. Как видно, нефотогеничен, но кто запретит мне загружать стремные фотки в сеть, а?

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

🪐 Астрология, таро

Москва → пообщаться Обо всём и ни о чём. Отдых, веселье, накидайте идей!

Москва → Другое Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

Москва → Другое Давно хочу купить первый мотоцикл. Можете посоветовать ?

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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