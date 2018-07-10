Москва
Профиль пользователя JustADigga

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О себе

Чутка замкнувшийся на работе программист. Пора извлекаться из программирования в реальную жизнь. Когда-то бренчал на гитаре, сейчас не актуально. Люблю мотоциклы (катал прошлый сезон, сейчас пока без транспорта, но в следующем сезоне всё точно будет, а может уже и в этом), когда-то активно увлекался электроникой. Общительный, в процессе разговора внезапно оказывается, что есть темы, которые я могу поддержать. Короч хз, го общаться, а там посмотрим.
Как видно, нефотогеничен, но кто запретит мне загружать стремные фотки в сеть, а?

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

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Обо всём и ни о чём. Отдых, веселье, накидайте идей!

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