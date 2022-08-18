Москва
Профиль пользователя JulyFox
О себе
1. Учусь играть на фортепиано 🎹
2. Занимаюсь дизайном интерьеров
3. Люблю кофе и кафе на берегу водоемов
4. Читающая, но из-за того, что «глотаю» книги - быстро забываю, о чем читала. Вспоминаю, если напомнить сюжет 🤪
Профиль обновлён 23 ноября 2022 г.
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