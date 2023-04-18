О себе

Меня зовут Юля. Мне 22 года

Учусь на ювелира и литейщика на 3м курсе московского политеха. Приехала в Москву недавно. Очень люблю гулять, посещать новые для меня места, фотографировать все подряд📸Много говорю, люблю обсуждать почти все на свете. К спорту подхожу выборочно, но активный отдых люблю. Но и неактивный в тепле и приятной компании тоже огонь🔥😊

В свободное время смотрю юмористические шоу, чаще всего Импровизаторов, иногда сериалы и фильмы

Увлекаюсь изготовлением украшений из бисера 👑 и немного декором🎀 Люблю рисовать на разных поверхностях🎨

Иногда могу быть очень активной и вести себя как ребёнок😜

А иногда бываю очень вялой и много жалуюсь на проблемы😞

Я очень переменчива, настроение в течение дня может быстро меняться. Я очень быстро привязываюсь к люлям, ценю их и очень трепетно отношусь к общению и дружбе😌