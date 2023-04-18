Москва
Профиль пользователя July_eva
О себе
Меня зовут Юля. Мне 22 года
Учусь на ювелира и литейщика на 3м курсе московского политеха. Приехала в Москву недавно. Очень люблю гулять, посещать новые для меня места, фотографировать все подряд📸Много говорю, люблю обсуждать почти все на свете. К спорту подхожу выборочно, но активный отдых люблю. Но и неактивный в тепле и приятной компании тоже огонь🔥😊
В свободное время смотрю юмористические шоу, чаще всего Импровизаторов, иногда сериалы и фильмы
Увлекаюсь изготовлением украшений из бисера 👑 и немного декором🎀 Люблю рисовать на разных поверхностях🎨
Иногда могу быть очень активной и вести себя как ребёнок😜
А иногда бываю очень вялой и много жалуюсь на проблемы😞
Я очень переменчива, настроение в течение дня может быстро меняться. Я очень быстро привязываюсь к люлям, ценю их и очень трепетно отношусь к общению и дружбе😌
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам