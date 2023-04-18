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Москва
Профиль пользователя July_eva

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О себе

Меня зовут Юля. Мне 22 года
Учусь на ювелира и литейщика на 3м курсе московского политеха. Приехала в Москву недавно. Очень люблю гулять, посещать новые для меня места, фотографировать все подряд📸Много говорю, люблю обсуждать почти все на свете. К спорту подхожу выборочно, но активный отдых люблю. Но и неактивный в тепле и приятной компании тоже огонь🔥😊
В свободное время смотрю юмористические шоу, чаще всего Импровизаторов, иногда сериалы и фильмы
Увлекаюсь изготовлением украшений из бисера 👑 и немного декором🎀 Люблю рисовать на разных поверхностях🎨
Иногда могу быть очень активной и вести себя как ребёнок😜
А иногда бываю очень вялой и много жалуюсь на проблемы😞
Я очень переменчива, настроение в течение дня может быстро меняться. Я очень быстро привязываюсь к люлям, ценю их и очень трепетно отношусь к общению и дружбе😌

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 495 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя VladG

Москва → пообщаться

Поговорим о чём-нибудь?😁

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Juliette21

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в ночной клуб/ пофоткаться, классно провести время

Откликнулись 2 участника

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