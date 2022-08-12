Москва
Профиль пользователя Julssa
О себе
Люблю спорт, книги, тусовщица и алкоголь
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
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