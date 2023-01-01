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Москва
Профиль пользователя Jullia

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Общение между людьми строго 40+ (дружеская волна!...хотя, как повезёт)

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 63 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Nataliya23

Москва → другое

Знакомство и общение отдых на природе.

Откликнулись 3 участника

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Москва → пообщаться

Только зарегистрировалась🤗новое для меня пространство

Откликнулись 2 участника

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Москва → пообщаться

Друзей просто поболтать обсудить фильмы

Откликнулся 1 участник

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