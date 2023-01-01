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Москва
Профиль пользователя JuliyaS

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О себе

Милый друг, найдись. Или после 30 ти, что бы найти подругу нужно обращаться в МФЦ или делать запрос на госуслугах🙈?

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с непопулярными взглядами на политику!

Откликнулись 3 участника

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