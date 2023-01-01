⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя JuliyaS
О себе
Милый друг, найдись. Или после 30 ти, что бы найти подругу нужно обращаться в МФЦ или делать запрос на госуслугах🙈?
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам