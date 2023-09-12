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Москва
Москва
Профиль пользователя Julimosa
О себе
спорт, психология, путешествия
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💨 Кальян
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