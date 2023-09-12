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Москва
Профиль пользователя Julimosa

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О себе

спорт, психология, путешествия

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение новых мест в Москве

маленькое фото пользователя Tatysia
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Vera5
маленькое фото пользователя KopM
маленькое фото пользователя Soda
Откликнулось 6 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли на каток в Митино

маленькое фото пользователя Kucing_kecil
маленькое фото пользователя Aezakmein
маленькое фото пользователя Kot_obormot
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 544 участника

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулись 182 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 138 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 135 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя FLYING_ANGEL

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 93 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Вступай в нашу дружную компанию ❤️🤗

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Jhsamveli

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения 26+ на долго

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Иногда хочется общения, в котором тебя понимают, принимают и слышат ❤️.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Miley

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу найти компанию на Новый год;)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mohigul

Москва → прогуляться, перекусить

Атмосферное место

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Люблю театр и просто прогулки с разговорами по душам)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя DaraS

Москва → прогуляться, перекусить

Встретить Новый год на Эльбрусе🎅🏼🏔️

Откликнулось 8 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг! Не хочу сидеть дома) Хочу погулять, куда-то сходить)

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🔥Встретиться компанией предпринимателей и управленцев

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Прогуляться и перекусить ☕🚀🦄

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ИЩУ! Партнера для съемки контента в инстаграм. Помогать друг другу делать рилс.

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