Хожу в однодневные походы летом по Московской области. Слушаю музыку на пластинке, собираю свою коллекцию. Обожаю играть в настольные игры. Пишу небольшие тексты-истории и выкладываю в свой канал. Ищу друзей и подруг.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Москва → другое Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

Москва → Другое Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

Москва → Другое Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение

Москва → Другое Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.