Москва
Профиль пользователя Julie.J

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О себе

Хожу в однодневные походы летом по Московской области. Слушаю музыку на пластинке, собираю свою коллекцию. Обожаю играть в настольные игры. Пишу небольшие тексты-истории и выкладываю в свой канал.
Ищу друзей и подруг.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Yuri_Muskat
Москва → Другое

Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

маленькое фото пользователя PatrickBatman
Москва → Другое

В поиске новых друзей

маленькое фото пользователя Sdrnk
Москва → Другое

Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение

маленькое фото пользователя Ursula
Москва → Другое

Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Путешествие выходного дня

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.