Москва
Профиль пользователя Julie.J
О себе
Хожу в однодневные походы летом по Московской области. Слушаю музыку на пластинке, собираю свою коллекцию. Обожаю играть в настольные игры. Пишу небольшие тексты-истории и выкладываю в свой канал.
Ищу друзей и подруг.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Научиться танцевать
Вступай в семью❤️
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»
В поиске новых друзей
Прогуляться в парке у воды. Новые знакомства. Только скачал приложение
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Путешествие выходного дня
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