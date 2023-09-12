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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Julie13

фото пользователя Julie13

О себе

Всем доброго времени суток. Ищу знакомых с которыми можно интересно провести досуг, посетить интересные мероприятия. О себе посещаю театр и кино, музеи и экскурсии, хочется не просто посмотреть, но и получить новую интересную информацию. Люблю пешие прогулки, но можно и на велосипеде, ролика. Из зимнего каньки, хотя давно хотела приобщиться к лыжам и сноуборду. Из активностей: настольные игры (особенно командные), квесты, квизлы. Посредственно играю в бильярд, боулинг и настольный теннис. О себе люблю рисоватьи заниматься декорированием предметов росписью и другими материалами.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на квест

маленькое фото пользователя Marko_Martini
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Ksio

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Serge100

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Песни под гитару, обнимашки, вкусняшки, смех :)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Artych

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Предлагаю сходить в Русский музей, а потом посидеть выпить чаю)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Natasha23

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в театр/на выставку в выходные дни 💫

Откликнулся 1 участник

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