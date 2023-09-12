О себе

Всем доброго времени суток. Ищу знакомых с которыми можно интересно провести досуг, посетить интересные мероприятия. О себе посещаю театр и кино, музеи и экскурсии, хочется не просто посмотреть, но и получить новую интересную информацию. Люблю пешие прогулки, но можно и на велосипеде, ролика. Из зимнего каньки, хотя давно хотела приобщиться к лыжам и сноуборду. Из активностей: настольные игры (особенно командные), квесты, квизлы. Посредственно играю в бильярд, боулинг и настольный теннис. О себе люблю рисоватьи заниматься декорированием предметов росписью и другими материалами.